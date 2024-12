Controlli, sequestri e sospensione dell'attività per un locale in centro Verifiche dell aPolizia amministrativa, polizia municipale e Asl a Benevento

Merce sequestrata e sospensione dell'attività di somministrazione di cibo e bevande disposta dagli agenti della Polizia Amministrativa al termine di un controllo nel centro storico di Benevento con la Polizia Municipale e Asl.

Al centro del controllo le autorizzazioni amministrative riguardanti l’esercizio della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande in un'attività dove si svolgeva “la vendita al dettaglio, con relativa esposizione, di dischi in vinile e capi di abbigliamento, attività per la quale – spiegano dalla Questura - nello scorso mese di novembre era stata negata l’autorizzazione.

Inoltre, tre dei giovani trovati a lavorare nel locale non avevano un contratto o documento atto a dimostrare la eventuale regolarità previdenziale e contributiva mentre, da un attento controllo della merce, si riscontravano gravi carenze igienico sanitarie in cucina, in dispensa e nell’area bar”.

Per questi motivi “veniva imposta la sospensione dell’intera attività di somministrazione e si procedeva al sequestro amministrativo della merce oggetto di violazione sigillata e riposta in un locale deposito, a disposizione dell’autorità competente”.