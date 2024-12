Alessandra morta con il suo piccolo in grembo, prosciolto un 35enne Benevento. L'incidente nel 2018 sulla tangenziale ovest, per il quale c'è già stato patteggiamento

Era stato chiamato in causa dalle indagini su un incidente mortale, ma nei suoi confronti è stato dichiarato il non luogo a procedere. E' quanto deciso dal gup Loredana Camerlengo per Michele Francesco Porcaro (avvocato Marianna Febbraio), 35 anni, di Cervinara, del quale la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per il dramma che il 5 novembre 2018 si era consumato lungo la Tangenziale ovest, ed era costato la vita ad Alessandra, 37 anni, di Tufara, ed al bimbo che portava in grembo.

La poverina era con altre tre persone a bordo di una Lancia Y condotta da un 52enne, che ha già patteggiato, che – secondo una prima ricostruzione - era finita, complice l'asfalto bagnato dalla pioggia, nella corsia opposta, dove stava transitando la Multipla guidata da Porcaro ad una velocità inferiore a quella consentita. Alessandra era stata trasportata in ospedale, dove sia lei, sia il piccolo avevano cessato di vivere.