Con un coltello in un bar, morde al volto 32enne: ferita da 13 punti di sutura E' accaduto a Ceppaloni, denunciato un 29enne

Non è quello, diventato famosissimo, di Mike Tyson, oltre vent'anni fa, ma lo ricorda molto da vicino. Non siamo su un ring a Las Vegas ma in un bar a Ceppaloni, ma il dolore di un morso non deve poi essere stato tanto diverso.

Ne sa qualcosa il 32enne di Ceppaloni che nella tarda serata di ieri ha dovuto far ricorso ai medici del San Pio, che hanno suturato con 13 punti una ferita al volto. A provocargliela sarebbe stato, addentandolo, un 29enne già noto alle forze, denunciato per lesioni e porto d'arma.

Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto in un bar dove i due giovani si sono incontrati. Probabile che tra loro sia scoppiata una discussione nel corso della quale il 29enne avrebbe brandito un coltello, prima di mordere al volto il 32enne. Una scena sotto gli occhi del titolare dell'attività commerciale, che per lo spavento avrebbe accusato un malore, e di altre persone.

E' stato l'avvocato Marianna Febbraio ad accompagnare il 29enne, che nel frattempo veniva ricercato, dai carabinieri, che, come detto, lo hanno denunciato. Dopo aver ricevuto le cure del caso, il 32enne, assistito dall'avvocato Valeria Verrusio, ha potuto far rientro a casa.