Presidente e Procuratore, posti pubblicati. Melone a Corte appello Campobasso Benevento. Da gennaio le domande per i due posti. Nomina per il giudice beneventano Roberto Melone

Potranno essere presentati dall'8 al 27 gennaio 2025 le domande per la copertura dei posti di presidente del Tribunale e procuratore di Benevento. Due incarichi attualmente retti, come facenti funzioni, dal giudice Ennio Ricci, al vertice della sezione Civile, subentrato alla collega Marilisa Rinaldi, in pensione da giugno, e dal procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò dopo la nomina di Aldo Policastro come procuratore generale. Per due posti da coprire ce n'è uno che invece è stato assegnato dal plenum del Csm al giudice Roberto Melone, attuale presidente facente funzioni del Tribunale di Avellino, nuovo presidente di Sezione della Corte di appello di Campobasso.

Sessantacinque anni, beneventano, il dottore Melone ha iniziato la sua carriera in magistratura come pretore a Sant'Angelo dei Lombardi. Era il 1989, dopo quattro anni era stato trasferito alla Pretura di Benevento, quindi al Tribunale civile sannita, dove è rimasto fino al 2009. Poi, il passaggio all'Ufficio gip/gup, di cui è stato coordinatore dal 2017 al 2017, quando era stato nominato presidente della Sezione penale del Tribunale irpino.

Per otto anni presidente della sezione di Benevento dell'Associazione nazionale magistrati, Melone è stato anche componente della giunta distrettuale dell'Anm.