Olio sulla carreggiata: centauri cadono e auto resta bloccata dinanzi al Duomo FOTO - E' accaduto in pieno centro a Benevento. Polizia municipale cerca di individuare il veicolo

Due giovanissimi in sella ai loro ciclomotori finiti a terra e un'auto che non riusciva a ripartire a causa delle ruote che scivolavano sui sampietrini intrisi d'olio.

E' accaduto questo pomeriggio dinanzi al Duomo. Dove, percorrendo corso Vittorio Emanuele, dai semafori in direzione della Cattedrale, probabilmente un camion o un mezzo industriale ha perso litri e litri di olio, forse idraulico, che si è riversato sulla carreggiata.

Quelli successivi sono stati momenti di paura e successivamente di caos per il traffico. Subito dopo, infatti, due giovani di Benevento nell'affrontare proprio all'incrocio con corso Garibaldi sono rovinati a terra dopo aver perso aderenza con le moto. Per fortuna nessuna grave conseguenza per i centauri che sono stati aiutati a rialzarsi dai passanti e dagli altri automobilisti che hanno assistito alla scena. Complicate le operazioni per rialzare i motorini proprio a causa dei sampietrini scivolosi e bagnati dall'olio.

Difficoltà anche per un automobilista che non è riuscito a ripartire a causa della chiazza d'olio.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute più pattuglie della Polizia Municipale che hanno limitato il traffico alla sola porzione di strada percorribile in sicurezza ed allertato una ditta specializzata che ha cosparso sulla carreggiata del materiale assorbente.

Traffico in tilt a causa della riduzione di carreggiata dall'incrocio del ponte Vanvitelli fino al Duomo. Sono ora in corso le indagini per cercare di individuare il mezzo interessato dalla fuoriuscita dell'olio.