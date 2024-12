Urtata da 500, auto si era incendiata: feriti papà, 2 bimbi, grave uno di 8 anni Benevento. Incidente 2023, chiesto processo per lesioni colpose gravi per 32enne santagatese

Sarà il gup Salvatore Perrotta, al quale è stata assegnata, ad occuparsi, il 18 febbraio 2025, dell'udienza preliminare a carico di una 32enne di Sant'Agata dei Goti che il pm Olimpia Anzalone ha chiesto di processare con l'accusa di lesioni colpose gravi.

E' stata contestata nelle indagini sull'incidente accaduto a Dugenta il 22 ottobre 2023: secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, la donna, difesa dall'avvocato Claudio Suppa, era al volante di una Fiat 500 e stava percorrendo la statale 265 in direzione di Telese, mentre il fondo stradale era scivoloso per la piogia. Viaggiava ad una velocità di 107 km/, all'uscita da una curva aveva invaso la corsia opposta, finendo contro una Citroen C3 guidata da un 42enne.

In seguito all'urto, la C3si era schiantata contro il guard rail e si era incendiata. Facile immaginare la concitazione di quei momenti: oltre al 42enne, erano rimasti feriti i due figli, tutti estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco: un bombo di 11 anni aveva riportato la frattura di un femore, il fratellino di 8 un coma post traumatico per il quale era stato necessario trasportato in elicottero, in prognosi riservata, al Santobono di Napoli.

Per le parti offese gli avvocati Ettore Marcarelli e Roberto Abbatiello.