Neve nel Fortore qualche disagio per la viabilità e blackout elettrici VIDEO Vigili del fuoco in azione nella notte. Enel e ditte private al lavoro per ripristinare i guasti

Dalla tarda serata di ieri nevica in numerose zone del Fortore e della Valle del Tammaro. Fiocchi bianchi che hanno reso magica l'atmosfera della vigilia di Natale ed hanno però portato anche qualche disagio. Vigili del fuoco di San Marco dei Cavoti e di Benevento in azione nella notte, specialmente nella zona di Ginestra degli schiavoni e in altre località località per prestare soccorso ad alcuni automobilisti e per degli alberi che sono caduti sulla sede stradale a causa delle forti raffiche di vento da Nord che hanno sferzato intere valli.

Non solo nel fortore, come a san Bartolomeo in Galdo, ma anche nelle campagne di Benevento (tra Pacevecchia e Mellusi) e a contrada Pino si stanno registrando dei blackout elettrici.

In azione i tecnici dell'Enel e le ditte specializzate che intervengono in questi casi per riparare linee aeree e non guaste.

Si spera che in breve tempo le linee possano essere ripristinate. Situazione delicata nel fortore dove oltre alla neve caduta continuano a soffiare violente raffiche di vento.

AGGIORNAMENTO