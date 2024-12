Fa il matto durante il cenone di Natale, picchia genitori e fratelli: arrestato Benevento. Fermato da Mobile e Volante, un 29enne finisce in carcere

Ha cercato di farla franca fornendo false generalità, dopo aver rovinato la vigilia di Natale ai suoi familiari. E' finito in carcere anche per maltrattamenti, un 29enne di Benevento, arrestato dalla polizia.

Tutto è accaduto durante il cenone: secondo una prima ricostruzione, il giovane, che parre già da qualche tempo avese simili comportamenti, ha improvvisamente iniziato a dare in escandescenze, prendendosela con i fratelli e con il padre e la madre, che ha colpito al volto. Hanno cercato di calmarlo, ma è stato inutile, e a quel punto è scattata la richiesta di intervento al 113.

Sul posto gli agenti della Squadra mobile e della Volante, che hanno raccolto il racconto delle vittime - i genitori hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici che li hanno giudicati guaribili in otto giorni- ed hanno condotto in Questura il 29enne, poi dichiarato in arresto e trasferito, su disposizone del pm Flavia Felaco, presso la casa circondariale di contrada Capodimonte. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.