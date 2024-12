Adesca una 12enne che cammina al rione Libertà: "A me piace la tua p..." Benevento. Indagine della Procura di Napoli, a giudizio un 55enne della città

La Procura di Napoli, competente per il reato contestato, lo ha citato in giudizio per il 9 aprile 2025, quando è stata fissata l'udienza pre dibattimentale dinanzi al Tribunale di Benevento: un appuntamento che consentirà alla difesa di ricorrere ai riti alternativi ed obbligherà il giudice Monaco a decidere se procedere con il dibattimento o emettere una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un 55enne della città, imputato di adescamento di minori.

I fatti risalgono allo scorso 2 aprile, quando l'uomo, assistito dall'avvocato Fabio Russo, avrebbe adescato in strada una 12enne.Secondo gli inquirenti, mentre la piccola stava camminando al rione Libertà, lui l'avrebbe affiancata e le avrebbe rivolto frasi di contenuto inequivocabile. “ A me piace la tua p... andiamo insieme a...”, le avrebbe detto.

Tornata a casa, la 12enne aveva raccontato tutto alla madre, che aveva presentato una denuncia ai carabinieri. Punto di partenza di una inchiesta che è stata corroborata dalle dichiarazioni della minore e di altre persone, e dall'individuazione e dal riconoscimento del 55enne.