Avevo bevuto, i miei genitori mi hanno rimproverato e non c'ho visto più Benevento. Lascia il carcere il 29enne arrestato dalla Mobile: non può avvicinare le parti offese

Ha cercato di offrire una giustificazione ai suoi comportamenti, sostenendo che a scatenarli sarebbero stati l'assunzione di alcol e una discussione con i genitori, che gli stavano rimproverando, anche per motivi religiosi, le sue pessime abitudini, come quella, appunto, del bere.

Comparso questo pomeriggio dinanzi al gip Salvatore Perrotta, si è difeso così, assistito dall'avvocato Gerardo Giorgione, il 29enne di Benevento arrestato dalla Squadra mobile, nella notte di Natale, per maltrattamenti in famiglia. Come si ricorderà, durante il cenone il giovane aveva capovolto e se l'era presa con il padre e la madre, entrambi feriti, e con i fratelli.

Poi, quando gli agenti gli avevano chiesto le generalità, aveva dato quelle di un familiare, esibendo i suoi documenti. L'ho fatto involontariamente, ha affermato il 29enne, che, al termine dell'udienza di convalida, ha lasciato il carcere, ed ora è al divieto di avvicinamento alle parti offese.