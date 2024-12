Montesarchio, incendiato l'escavatore di un'impresa Benevento. Furto in un negozio in via Avellino

Non sembrano esserci dubbi: è stato un incendio di natura dolosa. E' accaduto a Montesarchio, in via Tora, nei pressi dello stabilimento Moccia, dove - secondo una prima ricostruzione - le fiamme hanno attaccato un escavatore di proprietà di una ditta di cui è titolare un 48enne, che l'aveva lasciato in sosta nella zona.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bonea, che hanno domato il rogo, ed i militari dela Compagnia, che hanno avviato le indagini per definire il movente del gesto intimidatorio.

Da Montesarchio a Benevento, dove nel mirino è finito un negozio in via Avelino. Forzata la porta d'ingresso, i ladri sono penetrati nel locale, hanno rubato delle monete e si sono infine allontanati. Lavoro in questo caso per la polizia.