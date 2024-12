Sta rientrando a casa, anziana aggredita alle spalle e scippata della borsa Benevento. E' accaduto in centro

Ha atteso che la poverina aprisse il portone per aggredirla e scipparla. Nel mirino di un balordo è finita una 89enne di Benevento, che abita in centro. Secondo una prima ricostruzione, mentre stava rientrando a casa, l'anziana è stata costretta a fare i conti con un malvivente che le ha strappato la borsa, nonostante il tentativo di reazione dell'anziana, ed è fuggito a piedi in direzione di via Feoli.

Sono state due persone, che stavano transitando, ad aiutare l'89enne e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Volante, che hanno avviato le indagini. La speranza è che dalle immagini registrate dalle telecamere possano saltare fuori elementi che consentano di risalire all'autore dello squallido gesto.

Poco dopo il figlio della pensionata, che per fortuna non ha subito conseguenze fisiche, ma solo un comprensibile spavento, ha rinvenuto nei pressi del Ponte Calore la borsa, priva del suo contenuto: poche decine di euro. A seguire, la denuncia in Questura.