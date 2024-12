Bilancio dei Carabinieri nel Sannio, meno reati ma aumentano i furti nelle case Calo dei delitti in generale (-9%), dei furti (-2%) e delle truffe (-5%) ma + 9% di raid abitazioni

Tempo di bilanci per i carabinieri in Campania delle attività di prevenzione e repressione svolte nei vari territori di competenza. Occasione anche per esprimere un doveroso ringraziamento da parte del Comandante della Legione agli oltre 8 mila Carabinieri presenti nelle 356 Stazioni e Tenenze e 46 Compagnie dei 5 Comandi Provinciali, che nel corso del 2024, “con elevato spirito di sacrificio e senso del dovere, hanno contribuito a elevare il livello della sicurezza nei territori di competenza”.

Per quanto riguarda la provincia di Benevento, nel 2024, rispetto al 2023, si registra un calo dei delitti in generale (-9%), dei furti (-2%) e delle truffe (-5%). In lieve aumento invece i furti in abitazione (+8%), consumati prevalentemente nella fascia oraria serale.

Per contrastare la recrudescenza dei furti in abitazione era stata disposta l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei Comuni maggiormente interessati dal fenomeno, attraverso l’impiego medio di 66 pattuglie al giorno che, dall’inizio dell’anno, hanno controllato oltre 120 mila veicoli e persone, nell’ottica di intercettare soggetti dediti ad attività illecite.

Per rafforzare ulteriormente il dispositivo di prevenzione dell’Arma, dal mese di novembre e fino all’epifania, il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento ha a disposizione un’aliquota di militari delle Squadre di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, inviati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri su proposta del Comandante della Legione Carabinieri Campania. Le Squadre di Intervento Operativo, meglio note con l’acronimo SIO, sono squadre costituite in alcuni Reggimenti mobili al fine di disporre di adeguati contingenti di rinforzo, per consentire ai Comandi territoriali dell’Arma di attuare servizi straordinari di controllo del territorio e risolvere criticità emergenti della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in specifiche aree del Paese.