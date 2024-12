Violento scontro tra tre auto a Benevento, sei feriti e veicoli distrutti - FOTO Tre in codice rosso al San Pio. Vigili del fuoco, 118 e carabinieri in azione

È di sei persone ferite, tre delle quali trasferite in ospedale in codice rosso, il bilancio dell'incidente stradale registrato la sera della vigilia di Capodanno tra via e via Rosselli a Benevento.

Violentissimo l'urto tra una Opel corsa, una Opel Agila, ed una Smart, tutte pesantemente danneggiate.quando è scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, numerose ambulanze del 118 Misericordia e della Rianimativa Croce Rossa e i carabinieri.

Cinque delle sei persone coinvolte sono state trasportate in ospedale un sesto è stato inizialmente visitato sul posto e medicato. Saranno ora i rilievi affidati ai carabinieri a dover restituire la dinamica dello scontro.