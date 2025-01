A Pietrelcina la Befana di Unarma: un momento di gioia per i meno fortunati Il 6 gennaio evento Associazione sindacale carabinieri e Associazione italiana persone Down

E' un appuntamento importante, dedicato alla solidarietà ed all'inclusione sociale, e Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno. E' in programma sabato 6 gennaio, dalle 10 alle 12, al Palavetro di Pietrelcina, dove si svolgerà la Befana di Unarma, l'Associazione sindacale dei carabinieri di Benevento, che ha organizzato l'evento con l'Associazione italiana persone Down di Benevento. Il patrocino è del Comune di Pietrelcina, partecipano la Pro Loco Roccabascerana Aps e la Croce rossa di Benevento.

Sarà una mattinata ricca della gioia che si prova quando un dono regala un sorriso a chi è meno fortunato, e dell'impegno che non deve mai venir meno per aiutare chi è in difficoltà.