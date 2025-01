La telecamera lo riprende mentre apre finestra nel corridoio, poi giù nel vuoto Benevento. Oggi l'autopsia dell'87enne di San Leucio del Sannio

Una telecamera lo aveva ripreso mentre apriva la finestra nel corridoio, poi il volo nel vuoto. Gli ultimi fotogrammi di Alfredo F., 87 anni, di San Leucio del Sannio, un pensionato del mondo della scuola, morto il 29 dicembre al San Pio, dove era ricoverato da venti giorni, dopo la caduta dal primo piano della casa di riposo a Ceppaloni di cui era ospite.

Questa mattina il pm Maria Colucci ha affidato al medico legale Giovanni Zotti l'incarico dell'autopsia, nel corso di una udienza per le quale erano stati 'avvisati', così da consentire loro la nomina di un consulente, due nipoti della vittima, assistiti dall'avvocato Luca Cavuoto, e i due indagati: l'amministratrice della struttura, difesa dall'avvocato Mario Verrusio, che ha nominato come specialista di fiducia la dottoressa Teresa Di Pietro, ed una operatrice socio-sanitaria – per lei l'avvocato Marcello D'Auria.

Secondo una prima ricostruzione, l'87enne era stato rinvenuto la mattina del 9 dicembre: soccorso, era stato trasportato in ospedale e trasferito in rianimazione per le lesioni subite nell'impatto col suolo. Il 29 dicembre ik suo cuore si era fermato per sempre e, mentre erano già stati programmati i funerali, la salma era stata sequestrata dopo la querela presentata ai carabinieri dai familiari dell'anziano.