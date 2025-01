Se tuo figlio non torna con me chiamo i carabinieri e dico che mi ha aggredito E' accaduto in serata a Moiano

Alla fine, quando anche il papà di lui l'ha lasciata sola ed è andato via, ha chiesto l'intervento dei carabinieri, sostenendo di essere stata aggredita e picchiata dal suo ex. Vicenda tutta da chiarire, quella accaduta in serata a Moiano: i protagonisti sono un 34enne del posto ed una giovane di Montesarchio.

Secondo una prima ricostruzione, tra i due ci sarebbe stata una relazione andata avanti per qualche anno e poi terminata. A dire del 30enne, lei non l'avrebbe accettato e sarebbe più volte tornata alla carica. L'avrebbe fatto anche in serata: prima presentandosi dall'uomo, che era in compagnia di un amico che l'avrebbe filmata, poi raggiungendo un terreno nel quale si trovava il genitore del 34enne, al quale avrebbe ripetuto di essere pronta a denunciare il figlio se non avesse riallacciato il rapporto.

Una richiesta senza risposta, alla quale è seguita la telefonata ai militari della Compagnia di Montesarchio, che sono accorsi sul posto ed hanno avviato i necessari accertamenti su quanto riferito, sulla presunta aggressione di cui il 34enne, difeso dall'avvocato Teresa Meccariello, si sarebbe reso responsabile nei confronti della ragazza.