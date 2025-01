"Fatture false, Iva e imposte evase", 12 imprenditori rischiano il processo Benevento. Slitta a marzo l'udienza preliminare

E' slittata al 19 marzo, per l'impedimento di uno dei difensori, l'udienza preliminare in programma questa mattina a carico di dodici persone tirate in ballo da una inchiesta della guardia di finanza centrata, a vario titolo, l'emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti, la mancata presentazione delle dichiarazioni e la presunta evasione dell'Iva e delle imposte sui redditi.

La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dql pm Marilia Capitanio riguarda, per fatti che vanno dal 2017 al 2019, amministratori e legali rappresentati di società di Caivano, soprattutto, Paduli, Casoria, Caserta e Monopoli.

Si torna in aula, dunque, tra un paio di mesi, quando il gup LOredana Camerlengo dovrà anche pronunciarsi su alcune questioni sollevate dalla difesa: tra le altre, la competenza territoriale e le genericità del capo di imputazione.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Ferdinando Letizia, Vincenzo Sguera, Angelo Leone, Alessandro Sanseverino, Viviana Olivieri, Raffaele Russo, Vincenzo D'Anna, Vittorio Giaquinto, Alessio Scala, Fioravante De Rosa, Donato Domenico Di Giuseppe, Giovanni Grillo, Giandomenico Leggiero.