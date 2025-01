Maresciallo di Pago Veiano si uccide in caserma: lascia la moglie e due bimbi Benevento. Era comandante Stazione di San Marco Argentano, in Calabria. Da 2005 a Scuola allievi Cc

Dramma a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, dove il comandante della locale Stazione dell'Arma dei carabinieri si è tolto la vita. Si tratta di un 45enne maresciallo originario di Pago Veiano, sposato e con due figli, che l'avrebbe fatta finita sparandosi all'interno della caserma con l'arma in dotazione.

Un gesto terribile, rimbalzato attraverso gli organi di informazione calabresi. Niente da fare per il sottufficiale, che, prima di San Marco, aveva lavorato per anni a Sant’Agata d’Esaro, sempre come comandante di Stazione. In precedenza, invece, aveva operato, dal 2005 e per quattro anni, presso la Scuola allievi a Benevento.