Gli amici non lo vedono da qualche giorno, meccanico trovato senza vita in casa Il dramma a Frasso Telesino

Lo hanno trovato senza vita nella sua abitazione. Stroncato da un malore che non gli ha dato scampo.

Il dramma si è consumato a Frasso Telesino, la vittima è un 59enne meccanico che viveva da solo. Una prima ricostruzione retrodata alla serata dell'Epifania l'ultima volta in cui il malcapitato sarebbe stato visto al bar. Tossiva, sembrava affetto da una forma infuenzale di stagione, nulla lasciava però presagire ciò che sarebbe accaduto.

Non avendolo visto nei giorni successivi, gli amici, dopo averlo contattato telefonicamente più volte, senza ricevere risposta, hanno allertato i familiari. Che, una volta in casa, si sono trovati di fronte una scena terribile: il 59enne era a letto, per lui non c'era più nulla da fare. Oggi pomeriggio i suoi funerali nella parrocchia di San Giuliana.