Calci e pugni a due giovani, uno colpito alla testa con bottiglia: due condanne Benevento. La sentenza: assolti invece altri due giovani

Due condanne ed altrettante assoluzioni sono state decise dal giudice Fallarino nel processo a carico di quattro giovani accusati di lesioni. In particolare, la condanna a 10 mesi è scattata per Errico D'Angelo, 24 anni, di Telese Terme, e Giovanni Valentino, 23 anni, di Dugenta, difesi dagli avvocati Antonio Frattolillo e Salvatore D'Amato, mentre sono stati assolti, er non aver commesso il fatto, Pasqualino Maturo (avvocato Raffaele Pucino), 22 anni, di Faicchio, e Manfredi Di Cerbo Mattei (avvocato Salvatore Verrillo), 22 anni, di Telese.

Per D'Angelo e Valentino anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, alle due parti civili, assistite dall'avvocato Giuseppe Francesco Massarelli, ed il pagamento a ciascuna di loro di una provvisionale di 1500 euro a testa.

I fatti risalivano al 27 ottobre 2020, quando a Cerreto Sannita erano stati colpiti con pugni e calci, e non solo, due ragazzi del posto: uno era stato centrato alla testa con una bottiglia di vetro – per lui una prognosi di 5 giorni -, l'altro aveva riportato una frattura della mano destra, giudicata guaribile in 30 giorni.

Nellaa vicenda era rimasto coinvolto anche un minore, per il quale si procede separatamente.