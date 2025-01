Neve a Montefalcone di Val Fortore, mezzi ancora in azione per pulire le strade VIDEO - Proseguono le operazioni a causa del vento da Nord e del ghiaccio

Sono proseguite anche oggi le operazioni di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nelle località dell'Alto Sannio interessate dalla nevicato di ieri e domenica. In montagna, nel Fortore, sono caduti fino a 50 centimetri di neve. Meno in prossimità dei centri abitati dove sono entrati in azione i mezzi spazzaneve e spargisale di competenza.

Nelle immagini che ha mandato in redazione Antonello Vecchiolla, una terna attrezzata che dal'lalba di stamane sta ripulendo alcune strade dalla neve e maggiormente dal ghiaccio che si è formato a causa delle passe temperature e del vento da nord che soffia ormai da due giorni. Nel video in particolare la pulizia di una strada di collegamento da Montefalcone di Val Fortore alla viabilità principale per Benevento.