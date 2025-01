Rubano formaggi e prodotti igiene personale, tre donne arrestate e due denunce Operazione dei carabinieri di Paupisi dopo l'allarme lanciato da un supermercato di Torrecuso

Nella serata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Paupisi, congiuntamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, hanno arrestato nella quasi flagranza di reato tre donne di origine rumene, tutte residenti a Napoli, con l'accusa di furto aggravato in concorso.

L’allarme del supermercato

L’operazione di polizia giudiziaria dell’Arma dei Carabinieri è scattata nel pomeriggio, grazie anche alla preziosa collaborazione del titolo di un supermercato di Torrecuso che, accortosi della presenza di tre donne e un uomo che si aggiravano all’interno dell’esercizio commerciale con fare sospetto, li aveva fatti attenzionare dal personale addetto alla vigilanza che aveva riconosciuto una delle donne come la probabile autrice di un furto avvenuto l’estate scorsa, pertanto, veniva immediatamente allertata la Stazione Carabinieri di Paupisi.

Le donne e l’uomo quando hanno capito di essere osservati dal personale dell’attività commerciale, sono scappati a bordo di un’autovettura, i dipendenti però hanno comunicato ai militari il numero di targa e la direzione di fuga. Il piano di ricerca, coordinato, dalla Centrale Operativa della Compagnia capoluogo consentiva ai militari di intercettare l’auto sulla S.S. 372 e, con la collaborazione di una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Maddaloni, in località Valle di Maddaloni, il mezzo veniva fermato e controllato.

La perquisizione e la refurtiva

All’interno della vettura venivano identificate 5 persone di origine rumena tutte residenti a Napoli e già note. A seguito della perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto numerosi generi alimentari e prodotti per l’igiene personale per un valore complessivo di oltre 1.000 euro. Le immediate e approfondite indagini consentivano ai militari di ricostruire quanto accaduto nel corso del pomeriggio, le tre donne arrestate, infatti, grazie alla ricostruzione certosina degli eventi, erano state immortalate poco prima dalle telecamere di videosorveglianza di un supermercato di Montesarchio (BN) mentre rubavano la merce dagli scaffali. La refurtiva è stata in parte restituita ai legittimi proprietari, mentre il resto della merce rinvenuta (generi alimentari e prodotti per la cura della persona) è stato sottoposto a sequestro in attesa di ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, le tre donne riprese dalle telecamere di sorveglianza sono state arrestate per concorso in furto aggravato, mentre gli altri due occupanti dell’autovettura, un uomo e una donna, denunciati in stato di libertà per furto. Le donne, terminate le formalità di rito, venivano tradotte a Napoli in regime di arresti domiciliari.

Le indagini dei Carabinieri proseguiranno per verificare la provenienza dell’ulteriore merce sequestrata oggetto di furto in altre attività commerciali.