Un destino terribile si porta via per sempre l'ex assessore Peppe Zollo Benevento. La scomparsa

Un destino terribile se l'è portato via nel giro di pochissimi giorni, sottraendolo all'amore dei figli e dei familiari, Giuseppe, (per tutti Peppe) Zollo aveva 58 anni ed era conosciuto a Benevento per il suo lavoro di dipendente dell'Unicredit e per l'impegno politico.

Particolarmente legato all'ex sindaco Fausto Pepe, che lo aveva nominato assessore all'Urbanaistica, Zollo è stato a lungo consigliere comunale nelle fila del centrosinistra. Nel 2023 aveva aderito al progetto di Mastella e al partito 'Noi di Centro', ultimo incarico ricoperto quello di consigiere del Consorzio Asi.