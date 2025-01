Guardia di Finanza. Controlli, denunce e segnalazioni per droga a Benevento Le verifiche hanno riguardato il centro storico e il rione Ferrovia

Controlli e perquisizioni contro i traffici illeciti da parte dei finanzieri del Comando Provinciale di Benevento, con l’ausilio di unità cinofile. Militari in azione in particolare nei quartieri del centro storico e del Rione Ferrovia. Durante i controlli due persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di droga. Entrambi sono stati infatti trovati in possesso di una modica quantità di stupefacente.

Un marocchino è stato invece fermato, fotosegnalato e denunciato per violazione alle leggi sull’immigrazione.