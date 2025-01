'Assalto' a lavanderia automatica, rubati i soldi del distributore di caffè Benevento. E' accaduto in via dei Mulini

Ladri in azione in via dei Mulini, a Benevento, dove hanno preso di mira una lavanderia automatica.

Secondo una proima ricostruzione, penetrati nel locale, hanno rinvolto le loro attenzioni al distributore di caffè, dal quale hanno rubato le monete custodite nella cassettiera. L'allarme è scattato dopo la mezzanotte, sul posto gli agenti della Volante che hanno avviato le indagini sull'ennesima incursione conclusa con un bottino di pochi euro.

Si allunga ulteriormente, dunque, la lista dei colpi compiuti non solo ai danni di attività commerciali, ma anche e soprattutto dei numerosi proprietari di appartamenti 'visitati' dai malviventi sia in città, sia in alcuni centri della provincia.