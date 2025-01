"Aggredita troupe Striscia la notizia", archiviata inchiesta su Roberto Riccio Benevento. Fatti del 2019, la decisione del Gip riguarda anche un'altra persona

Archiviata dal gip Loredana Camerlengo, così come chiesto dal pm Maria Dolores De Gaudio, l'indagine a carico di Roberto Riccio, di Amorosi, ed Emilio Savastano, di Sant'Agata dei Goti, chiamati in causa, rispettivamente, per le ipotesi di reato di sequestro di persona e lesioni ai danni d Moreno Morello, di Striscia la Notizia, e di un cameraman.

I fatti risalivano al 14 settembre 2019, quando una troupe della trasmissione di Canale 5, che aveva riservato a Riccio una lunga serie di servizi per mettere in dubbio la sua attività di beneficenza in Africa, aveva raggiunto Villa Marchietto, a Puglianello, dove Riccio aveva allestito una mostra.

Secondo la denuncia presentata alla polizia, Morello sarebbe stato bloccato in una stanza, mentre all'operatore sarebbe stato sferrato un calcio che lo aveva costretto a far ricorso alle cure dei medici. Da qui una indagine al termine della quale la Procura aveva ritenuto di proporre di scrivere la parola fine, incrociando l'opposizione delle parti offese e rendendo inevitabile la fissazione di una camera di consiglio conclusa con l'archiviazione per Riccio e Savastano, difesi dall'avvocato Danilo Riccio (per Savastano con il collega Angelo Riccio).