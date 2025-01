Controlli Questura, Asl e Ispettorato lavoro: stop a ristorazione in un locale Le verifiche a Pietrelcina. "Gravi carenze igieniche e sequestro per 100 chili di alimenti"

Nell'ambito delle attività di controllo effettuate agli esercizi pubblici, personale della Polizia di Stato della Questura di Benevento, Ispettori del Dipartimento di Prevenzione della locale ASL e Funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento, hanno sottoposto a verifica l’attività svolta in un locale del Comune di Pietrelcina, in ordine alla quale è stata disposta la sospensione ad horas della linea di attività di ristorazione e di somministrazione bar, fino al ripristino dei requisiti igienico sanitari, oltre al sequestro amministrativo di circa 100 kg di alimenti di varia natura congelati, privi di tracciabilità e di preparazioni gastronomiche con data di scadenza superata.

"Nei locali cucina - spiegano dalla Questura - vi erano condizioni igienico sanitarie gravemente carenti in merito ad interventi di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e degli arredi, con disapplicazione delle procedure H.A.C.C.P. concernenti le attività di sanificazione.

Per due dipendenti è stata accertata la mancata sorveglianza sanitaria per idoneità alla mansione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Gli agenti hanno rilevato la mancata esposizione in maniera ben visibile delle tariffe dei prezzi, della tabella del rilevamento del tasso alcolemico all’ingresso e all’uscita del locale, la mancata predisposizione di apparecchiatura per il rilevamento del tasso alcolemico oltre alla mancata sorvegliabilità dei locali. Oltre alla contestazione delle violazioni gli Enti accertatori hanno trasmesso gli atti alle competenti autorità per le successive valutazioni".