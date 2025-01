La trova con un altro, la picchia e le mette le mani al collo: arrestato Benevento. Ai domiciliari un 25enne, fermato dalla Mobile

E' stato arrestato dalla Squadra mobile, in flagranza differita, per una ipotesi di stalking ai danni della moglie, dalla quale si sta separando. Nei guai è finito un 25enne di Benevento, chiamato in causa per le condotte che avrebbe mantenuto nei confronti della donna nella giornata di ieri.

Secondo una prima ricostruzione, l'avrebbe picchiata e le avrebbe messo le mani al collo dopo averla incrociata in auto in compagnia di un'altra persona nel centro storico. Una circostanza che lo avrebbe mandato su tutte le furie, ma che, ovviamente, non giustifica in alcun modo i comportamenti violenti che gli sono sttai contestati.

Fermato dagli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo, il giovane è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Marilia Capitanio. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.