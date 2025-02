Controlli nei locali del centro, multe e per uno la sospensione dell'attività Benevento. Verifiche di carabinieri, Ispettorato lavoro e Asl

Sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4500 euro, sospesa l'attività di un locale. E' il bilancio dei controlli, durante la movida, di carabinieri della Compagnia, del Nas di Salerno e del Nucleo ispettorato del lavoro, dell’Ispettorato territoriale del lavoro e dell’Asl. Nel mirino l'attività di ristorazione, attenzione puntata su sue esercizi del centro cittadino nei quali sono state riscontare irregolarà che hanno comportamento delle multe.

Uno dei locali, "a causa delle pessime condizioni igienico sanitarie" è stato temporaneamente chiuso "con contestuale distruzione delle sostanze alimentari potenzialmente avariate (riscontrata presenza di grasso nelle tubature della cappa di aspirazione, detenzione di alimenti che non ne assicurava la sicurezza con pericolo di contaminazione, trovata muffa in prossimità di un congelatore, locale spogliatoio non a norma, schede haccp non aggiornate), veniva, inoltre, contestato il fraudolento tirocinio da parte di un dipendente".

Nell’altro locale veniva contestata al datore di lavoro la "mancata frequenza del corso come responsabile

servizio protezione e prevenzione".