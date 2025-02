Scontro auto - camion, due feriti e Fondovalle Isclero chiusa Incidente stradale nel territorio di Sant'Agata de' Goti, gasolio sulla carreggiata

E' di due persone ferite e Fondovalle Isclero chiusa per oltre un'ora il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina nel territorio di Sant'Agata de' Goti.

Secondo una prima ricostruzione e per cause ora in corso di accertamento lo scontro è avvenuto tra un'Alfa Romeo Giulietta con due persone a bordo e un camion che trasportava merce alimentare. L'urto ha provocato la rottura del serbatoio del gasolio del mezzo pesante. Il carburante si è riversato sulla carreggiata. Scattati i soccorsi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, le ambulanze del 118 e i carabinieri per i rilievi. Due le persone trasportate in ospedale a Benevento.