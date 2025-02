Giovani torturati, picchiati ed umiliati, slitta la requisitoria del Pm Benevento. L'8 aprile l'esame dei tre imputati e le richieste dell'accusa

Erano in programma l'esame degli imputati e la requisitoria del pm Giulio Barbato, ma tutto è stato rinviato all'8 aprile anche perchè Antonio Barone, 49 anni, di Benevento, ha chiesto di essere presente in aula e non collegato in videoconferenza. E' una delle tre persone -le altre sono il figlio Vincenzo Cinque, 26anni- per entrambi l'avvocato Antonio Leone - ed Emanuele Ucci (avvocato Luca Russo), 24 anni- chiamate in causa dalle indagini dei carabinieri sulle torture di cui sarebbero rimasti vittime tre giovani sanleuciani che si sono costituiti parti civili.

Nel mirino degli inquirenti sono finiti, come è ampiamente noto, il trattamento degradante e le botte che avrebbero subito soprattutto un 21enne (è assistito dall'avvocato Fabio Russo), un 20enne ed un minore (all'epoca dei fatti), rappresentati dagli avvocati Nazzareno Fiorenza e Luca Cavuoto.

Una bruttissima storia risalente al 17 dicembre 2023, racchiusa nelle accuse a vario titolo di tortura aggravata dalle lesioni (per quanto sarebbe stato fatto al 21enne ed al 20enne), sequestro di persona, rapina e tentata rapina.