Furti, cessioni droga riprese da telecamera: chieste 15 condanne e 3 assoluzioni Benevento. Indagine carabinieri, la requisitoria del pm Felaco. A marzo arringhe difesa e sentenza

Quindici condanne e tre assoluzioni. Le ha chieste il pm Flavia Felaco nel processo, in corso dinanzi al giudice Francesca Telaro, per le diciotto persone chiamate in causa, a vario titolo, dall'indagine, finita nel febbraio del 2018 all'attenzione dell'opinione pubblica, contro i furti e lo spaccio di stupefacenti condotta tra la Valle telesina e la provincia di Caserta dai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Un'inchiesta supportata da intercettazioni telefoniche ed ambientali e da riprese video.

Nel mirino degli inquirenti dodici furti compiuti e due tentati in aziende agricole ed abitazioni di Castelvenere, Melizzano, Ruviano, Alvignano, Pietravairano, Telese, Alife e San Lorenzo Maggiore, e su più episodi di cessione di cocaina e marjuana immortalati da una telecamera piazzata nel cortile antistante un'abitazione.

Queste, in particolare, le pene proposte dal Pm: 8 anni a Cristian Rasimovic, 40 anni, 7 anni a Rocco De Rosa, 45 anni, 9 anni e 6 mesi a Guerino Greco, 28 anni, di Telese, 3 anni e 4 mesi ad Antonio Buccino, 45 anni, di Castelvolturno, 6 anni a Lucia Bevilacqua, 29 anni, residente a Castelvolturno ma di fatto domiciliata a Telese,5 anni a Virginia Buccino, 44 anni, di Telese, 3 anni e 4 mesi a Raffaele D'Agostino, 48 anni, di Casaluce, 4 anni e 9 mesi a Emanuela Mirabito, 47 anni, 3 anni a Elisa Braidic, 56 anni, anche loro di Telese, 2 anni a Sergio Bruno Buccino, 41 anni, di Castelvolturno, Giuseppe De Rosa, 29 anni, Vincenzo De Rosa, 32 anni, di Telese, e Antonio Spada, 31 anni, di Pietramelara.,

Chiesta l'assoluzione, invece, per Giuseppe Pezzullo, 68 anni, di San Lorenzo Maggiore, Giuseppe De Rosa, 47 anni, di San Salvatore Telesino, Elisa De Rosa, 42 anni, di Telese. L'assoluzione da alcuni addebiti è stata proposta anche per altri imputati.

Il 25 marzo le arringhe degli avvocati Antonio Leone, Ettore Marcarelli, Cosimo Ciotta, Gabriele Roberto Di Cerbo, Giovanni Pizzo e Ignazio Maiorano, poi la sentenza.