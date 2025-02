Condannato per usura, lascia il carcere dopo poche ore per motivi di salute Benevento. La decisione per Antonio Spina, 77 anni

La sua permanenza in carcere è durata poche ore, fino a quando il magistrato di Sorveglianza, al quale si era rivolto l'avvocato Nazzareno Fiorenza, gli ha concesso i domiciliari per motivi di salute. Destinatario della decisione, Antonio Spina, 77 anni, di Benevento, che era stato arrestato perchè è diventata definitiva una condanna a 5 anni e mezzo, uno dei quali già scontato, per usura e tentata estorsione. In primo grado, nel 2023, gli anni erano 7, poi ridotti in appello perchè l'estorsione era stata qualificata come tentata.

Per Spina,che era stato assolto, perchè il fatto non sussiste, dagli addebiti di esercizio abusivo dell'attività bancaria e di usura a due persone, anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili -un imprenditore edile e la coniuge, rappresentati dall'avvocato Matteo De Longis- ed il pagamento alle stesse di una provvisionale di 5mila euro per ciascuna di loro.