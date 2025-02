Hashish a scuola a Benevento, 16enne segnato dai carabinieri "Lotta droga che circola tra i giovanissimi rappresenta una priorità assoluta"

I carabinieri di Benevento con il supporto delle unità cinofile antidroga di Sarno hanno effettuato un controllo in un Istituto Superiore di Benevento durante il quale un giovane studente, sorpreso in classe all’arrivo dei militari, ha tentato inutilmente di disfarsi di un involucro in cellophane. Il gesto, notato dai militari, ha portato al recupero di circa 17 grammi di hashish.

Successivamente, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione del minore, alla presenza dei genitori, che ha però dato esito negativo. Tuttavia, nel corso della stessa operazione, all’interno di un cestino dei rifiuti dell’istituto scolastico sono stati rinvenuti altri 1,5 grammi della stessa sostanza

L’Autorità Amministrativa, ovvero il Prefetto di Benevento, è stata immediatamente informata dell’accaduto dai militari della Compagnia capoluogo, che hanno proceduto con la segnalazione di rito. L’attività di controllo lancia un messaggio chiaro: la lotta alla droga che circola tra i giovanissimi e tra i banchi di scuola rappresenta una priorità assoluta e le forze dell’ordine continueranno a vigilare con determinazione per proteggere i giovani da un fenomeno sempre più insidioso.