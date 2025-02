Scopre i ladri in casa, grida a più non posso: serata di paura per un pensionato Colpo a San Nazzaro, nello stesso centro altri due furti tentati

Ha gridato a più non posso, con tutto il fiato che aveva in gola, per chiedere aiuto. E ciò ha indotto i malviventi a squagliarsela in gran fretta. Una bruttissima esperienza che non dimenticherà tanto in fretta il pensionato di San Nazzaro che nella tarda serata di ieri ha ricevuto 'visite' a casa.

Secpndo una prima ricostruzione, era al piano terra e non si è accorto che a quello superiore erano in azione i ladri, penetrati dopo aver forzato una finesta. Una volta all'interno, i balordi hanno rovistato ovunque, impadronendosi di 50 euro custoditi in un portafogli.

I rumori hanno richiamato l'attenzione del malcapitato, che ha iniziato a strillare, induicendo gli autori del raid a fuggire, facendo perdere le loro tracce. Non è finita: sempre a San Nazzaro, altri due sono stati i furti tentati. Il primo in un immobile a quattro piani che i ladri hanno messo a soqquadro, l'altro in un'abitazione nella quale non sono riusciti ad introdursi per l'attivazione del'impianto di allarme. Indagano i carabinieri.