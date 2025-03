Non può stare a casa della moglie, litiga con i vicini: arrestato Benevento. Violazione del divieto di avvicinamento e di dimora a Montesarchio, 60enne ai domiciliari

Quando i carabinieri lo hanno sorpreso nell'abitazione della moglie, che da novembre non può avvicnare, a Montesarchio, dove non può stare, lo hanno arrestato. Nei guai è finito un 60enne, ora ai domiciliari per la violazione della misura alla quale era sottoposto per maltrattamenti e lesioni ai danni della coniuge, dalla quale è separato.

Secondo una prima ricostruzione, a chiedere l'intervento dei militari sono stati i vicini di casa, con i quali il 60enne stava litigando. E altrettanto aveva fatto, in precedenza, la donna, che per questo avrebbe allertato il marito, che sarebbe accorso per aiutarla. Da qui la sua presenza in quell'appartamento che gli è costata l'arresto. L'indagato è difeso dall'avvocato Mario Cecere.