Danneggia Pronto Soccorso, poi lancia pietre contro passanti e auto: fermato Momenti di concitazione nella zona tra l'ospedale San Pio di Benevento e viale degli Atlantici

Paura e concitazione nel tardo pomeriggio e prima serata di oggi per un giovane che si trovava ricoverato al Pronto Soccorso dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento che ha dato in escandescenza rompendo alcune suppellettili, tra le quali una sbarra di accesso ed una statuetta nell'area adiacente il presidio sanitario. subito dopo l'uomo, un giovane straniero urlando frasi sembra senza senso è scappato all'esterno della struttura incamminandosi lungo via Pacevecchia.

E' stato a quel punto, mentre percorreva viale degli Atlantici, che si è nuovamente reso protagonista, in evidente stato di agitazione, di una serie di atteggiamenti che hanno comprensibilmente spaventato automobilisti e passanti.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, sembra che l'uomo abbia scagliato alcune pietro contro le auto ed anche contro un passante.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorse numerose pattuglie dei carabinieri e della Polizia Municipale - che peraltro lo stavano già cercando dopo i danni al Pronto Soccorso - che hanno bloccato ed immobilizzato l'uomo in attesa del 118.