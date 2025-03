Tamponamento tra auto, Raccordo bloccato per ore e lunghe code di veicoli Tre persone ferite. Traffico paralizzato per ore

Uno scontro tra tre auto, che per fortuna non ha provocato feriti gravi – due persone in ospedale per accertamenti – ha praticamente paralizzato l'intero raccordo autostradale tra San Giorgio del Sannio e Benevento per ore.

Lo scontro in mattinata quando tre veicoli, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale sono entrati in collisione tra loro.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, le ambulanze e l'Anas. Nulla di grave, secondo una prima ricostruzione, per gli occupanti delle auto. Ad essere penalizzata la circolazione stradale. Una lunga fila di veicoli, data l'importanza della trafficata arteria, si è infatti formata nel tratto interessato.

Semi paralizzata anche la viabilità ordinaria dell'Appia, che da Benevento conduce a san Giorgio, sulla quale si sono riversate tutte le auto e i camion.