Contro i furti ecco protocollo sul controllo di vicinato a Guardia Sanframondi Il prefetto Moscarella: punta a valorizzare il contributo dei cittadini all’attività di prevenzione

Questa mattina a Guardia Sanframondi si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella. All’incontro hanno partecipato il sindaco del Comune di Guardia Sanframondi, Raffaele Di Lonardo, i vertici provinciali delle Forze di polizia ed i referenti della Provincia e del Comune capoluogo.

Al centro del confronto la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Comune di Guardia Sanframondi - ove tra la fine del 2024 ed i primi mesi del 2025 si è registrato l’incremento di alcune fattispecie di reati, in particolare dei furti in abitazione - e le strategie attuate e da attuare per il contrasto del fenomeno.

Il Prefetto ha evidenziato come la risposta del sistema sicurezza è stata sin da subito significativa, attraverso un notevole incremento dei servizi di controllo di quel territorio comunale da parte della Questura e dei Carabinieri con l’impiego di oltre 30 pattuglie che, supportate anche dal Reparto Prevenzione Crimine Campania e dalle Squadre di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli, nel solo periodo 1° dicembre 2024 – 28 febbraio 2025 hanno sottoposto a controllo 781 persone e 531 veicoli.

Il sindaco Di Lonardo ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale sul fronte della sicurezza già con il bilancio approvato per il corrente esercizio finanziario sono state appostate le risorse per procedere gradatamente ad ampliare il sistema di videosorveglianza ed a rafforzare la dotazione organica del corpo di polizia locale,

Al termine del Comitato il Prefetto e il primo cittadino di Guardia Sanframondi hanno sottoscritto il protocollo sul controllo di vicinato, grazie al quale l’attività delle Forze di polizia si arricchisce di un ulteriore importante strumento operativo, la rete del controllo civico fondata su gruppi di volontari che hanno il compito di monitore il territorio e segnalare situazioni sospette alle Forze di Polizia tramite coordinatori appositamente formati.

“L’iniziativa - ha osservato il Prefetto Moscarella a margine dell’evento - punta a valorizzare il contributo dei cittadini all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio istituzionalmente svolta dalle Forze dell’ordine nel più ampio contesto di un sistema di sinergie interistituzionali integrate per la promozione della sicurezza e della legalità”.