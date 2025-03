Incendi boschivi, incontro in Prefettura con i comuni maggiormente colpiti L'invito del Prefetto Moscarella ai sindaci per attivare iniziative utili alla prevenzione

Il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella ha presieduto un incontro con i sindaci dei Comuni in cui si è registrata una maggiore recrudescenza del fenomeno degli incendi boschivi nell’ultimo quinquennio, per definire una governance congiunta dell’emergenza e delineare linee operative condivise per la mitigazione del rischio.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai 26 Sindaci della provincia, la Dirigente della Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.), Claudia Campobasso, il dirigente U.O.D. Genio Civile di Benevento Vincenzo Paolo; il referente NIAB Provinciale del Gruppo Carabinieri Forestale, Nicola Paglia e il vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Benevento, Giovanni Vassallo.

Il territorio provinciale, nel corso della stagione AIB 2024, ha registrato 293 incendi, di cui 284 nel periodo di massima pericolosità – 15 giugno/15 ottobre. In quest’ultimo periodo, per fronteggiare le citate emergenze sono stati necessari 394 interventi delle squadre antincendio: il 33% di SMA Campania, il 25% dei Vigili del Fuoco, il 42% degli Enti Delegati (Provincia e Comunità Montane) e il 2% delle associazioni di volontariato.

Nonostante il numero complessivo degli incendi calcolato su base annuale sia in flessione negli ultimi tre anni rispetto al periodo precedente, il trend nel triennio presenta un andamento crescente – 171 incendi nel 2022, 215 incendi nel 2023, 293 incendi nel 2024. Per tali motivi, è stata condivisa all’unanimità l’esigenza di implementare ulteriormente le iniziative di prevenzione e di pianificazione.

Tra queste, particolarmente rilevante sarebbe la costituzione di Associazioni di Volontariato che, in questa Provincia, sono in numero estremamente ridotto. Il Volontariato, infatti, costituisce una risorsa che, adeguatamente formata dalla Regione per il pattugliamento o la lotta attiva AIB, fornisce un prezioso e immediato contributo alla gestione e al superamento della contingenza emergenziale.

Un’altra iniziativa, che migliorerebbe significativamente i tempi di spegnimento, concerne la dotazione a cura dei Comuni del cosiddetto DOS (Direttore Operativo di Spegnimento), personale qualificato che coordina da terra le operazioni, che se già presente in loco consentirebbe l’invio immediato dei mezzi aerei da parte della Sala Operativa Regionale. A tal fine la Regione Campania ha programmato i corsi di formazione per i Direttori Operativi di Spegnimento (DOS), estendendoli anche ai dipendenti comunali del settore tecnico e del settore vigilanza nonché ai componenti del COC (Centro Operativo Comunale).

Il Prefetto, in conclusione, nel formulare un sentito ringraziamento ai rappresentanti degli Enti Locali intervenuti, alla Regione Campania, al Gruppo Carabinieri Forestale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la preziosa attività svolta sul territorio e la sensibilità mostrata sul tema dell'antincendio boschivo, ha auspicato “che i Sindaci si facciano portatori delle esigenze emerse, attraverso l’attivazione di ogni utile iniziativa per la prevenzione e la mitigazione del fenomeno”.