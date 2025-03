Piante di marijuana, un giovane arrestato dai carabinieri Ai domiciliari un 27enne di Arpaise

Lo hanno arrestato per una ipotesi di coltivazione di sostanze stupefacenti. Lì'hanno contestata i carabinieri a Ilario C., 27 anni, di Arpaise, già noto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una perquisizione i militari hanno rinvenuto e sequestrato cinque piante di marijuana ed altra 'roba'. Condotto in caserma, il giovane è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del pm Marilia Capitanio, sottoposto ai domiciliari, dove si trova in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip. E' difeso dall'avvocato Salvatore Pignatiello.