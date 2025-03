Raid nell'Università, perquisita casa 38enne: sequestrati indumenti e pistola Benevento. Furto a distributore, denunciato. Derubate anche altre due macchinette

L' hanno denunciato perchè lo ritengono l'autore dell'ennesimo 'assalto' ad un distributore automatico di bevande. Nel mirino degli agenti della Volante è finito un 38enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, che avrebbe messo a segno un furto all'interno dell'Università.

In particolare, si sarebbe introdotto nella sede di via delle Puglie dell'Ateneo ed avrebbe rivolto le sue 'attenzioni' alla macchinetta, che avrebbe forzato per impadronirsi delle monete contenute nella cassa.

Le indagini avrebbero permesso di risalire al 38enne, la cui abitazione è stata perquisita. Una 'visita' conclusa con il sequestro di una pistla giocattolo e di alcuni indumenti, forse quelli che l'uomo indossava al momento dell'incursione, e che potrebbero essere stati ripresi da qualche telecamera. L'indagato è difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.

Stess sorte anche per altri due distributori, ma in un negozio di via Avellino, dai quali sono stati prelevati i soldi. In questo caso lavoro per i carabinieri.