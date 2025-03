Cede una pallina di cocaina, condannato un 27enne di Benevento La sentenza: 10 mesi, pena sospesa, e ritorno in libertà

Ha riqualificato l'accusa iniziale nell'ipotesi più lieve e lo ha condannato a 10 mesi, pena sospesa. E' la sentenza del giudice Smonetta Rotili per Matteo Lamparelli, 27 anni, di Benevento, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era stato arrestato dalla Mobile nel maggio 2024: era stato fermato in una struttura nella zona alta della città per aver ceduto una pallina di cocaina ad un acquirente. Era finito in carcere, poi aveva ottenuto i domiciliari: oggi, dopo la conclusione del processo, il suo ritorno in libertà.