Cellulari e droga col drone. Capece (Sappe): complimenti agli agenti I dettagli dell'operazione della scorsa notte nel carcere minorile di Airola

“Il fatto che un drone possa arrivare tranquillamente a raggiungere una finestra del carcere è decisamente grave”. Così Sabatino De Rosa, segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che commenta l'operazione messa a segno la scorsa notte con i carabinieri allertati dagli agenti della Penitenziaria quando hanno notato il drone volteggiare sul tetto dell'istituto di pena della Valle Caudina. Immediatamente gli agenti hanno allertato i carabinieri che sono intervenuti e insieme hanno anche individuato il luogo dal quale si era alzato in volo il velivolo radiocomandanto. “Il drone è stato intercettato dall'interno dell'istituto dagli agenti della Polizia Penitenziaria i quali, tutti appartenenti al ruolo agenti assistenti, quindi senza la presenza di un sottufficiale, hanno deciso di richiedere l'ausilio dei Carabinieri della compagnia di Montesarchio”.

Il Sappe rimarca che il problema dell'introduzione di telefoni in carcere è da tempo noto “e conosciamo bene la sua portata che, al giorno d'oggi è davvero significativa e continua a crescere giorno dopo giorno. Ci preoccupa – ha rimarcato De Rosa - non solo il loro utilizzo per scopi illeciti all'esterno del carcere, ma anche il vero e proprio commercio che è presente all'interno delle mura dove uno smartphone ceduto tra detenuti moltiplica vertiginosamente il proprio valore, diventando fonte di ingenti guadagni illeciti per chi riesce a gestirne il commercio. Peraltro - conclude De Rosa - il fatto che un drone possa arrivare tranquillamente a raggiungere una finestra del carcere è decisamente grave. L’esigenza di misure straordinarie che possano intervenire in questo senso è più che mai evidente. Spesso i droni sono impiegati come strumenti a supporto delle forze dell’ordine, purtroppo, però, anche in attività illecite e criminose se ne avvalgono sempre più. Questi strumenti diventano quindi delle vere e proprie minacce alla sicurezza. Un’azione di forza, quella della Polizia Penitenziaria, il tutto nelle difficoltà in cui il Corpo opera nell'Istituto a cui va il nostro plauso per la brillante operazione conclusasi, confidando in un riconoscimento significativo per l'impegno profuso ai poliziotti in servizio”.

Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, tuona: “Bravissimi i colleghi di Airola, ma scoprire che in carcere girano troppi telefoni è come scoprire l’acqua calda: noi come SAPPE lo denunciamo da anni, ma tutti se ne fregano, compreso chi oggi si stupisce in tv. Ancora recentemente, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, è tornato a denunciare, dall’autorevolezza della sua posizione, un aspetto del sistema penitenziario nazionale grave ed oggettivo: l’uso illecito di telefoni cellulari in cella e il sorvolo di droni con materiale vietato e pericoloso. Noi lo denunciamo da anni, sensibilizzando gli uffici competenti chiedendo di schermare le carceri e di dotare tutti i Reparti del Corpo di Polizia Penitenziaria di opportuni sistemi per rendere inattivi i sorvoli sulle strutture. Speriamo sia la volta buona che si faccia qualcosa.

Per questo, il SAPPE torna a sollecitare un intervento immediato da parte del Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria e del Centro per la Giustizia minorile di Napoli presso i competenti uffici del Ministero della Giustizia affinché vengano adottate misure straordinarie per garantire la sicurezza delle carceri italiane. "Non possiamo più permetterci che episodi di questo tipo diventino la norma. La sicurezza degli operatori, dei detenuti e dell’intera comunità è a rischio", afferma il sindacalista, che assicura come “il SAPPe continuerà a monitorare la situazione e a denunciare ogni tentativo di compromettere l’integrità e la sicurezza degli istituti penitenziari, rinnovando il proprio impegno nella tutela dei diritti e della sicurezza della Polizia Penitenziaria”.