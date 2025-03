Forzano una finestra, raid dei ladri nell'abitazione di un ingegnere Benevento. Zona alta, rubato oro

Hanno forzato una finestra al primo piano e sono penetrati in quell'appartamento. Un gioco da ragazzi per i ladri che nella zona alta di Benevento hanno fatto visita all'abitazione di un ingegnere, assente al pari dei suoi familiari.

Secondo una prima ricostruzione, una volta all'interno, i malviventi hanno allungato le mani su numerosi oggetti d'oro che hanno portaaùto via, facendo perdere le loro tracce. Al rientro la brutta sorpresa per la vittima, che non ha potuto fara altro che far scattare l'alarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.