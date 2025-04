Fallimento di una società, l'amministratore condannato per bancarotta Benevento. Rito abbreviato, 2 anni ad un 42enne

Due anni, pena sospesa. E' la condanna con rito abbreviato decisa dal gup Salvatore Perrotta per Massimo Mucci, 42 anni, di Benevento, accusato di bancarotta.

Difeso dagli avvocati Francesco Russo e Andrea Ricciardi, Mucci era stato chiamato in causa come amministratore unico della 'An. Ger srl', dichiarata fallita dal Tribunale nel 2022. Nel mirino degli inquirenti la sottrazione di libri e scritture contabili della società, per non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, e alcune condotte attraverso le quali avrebbe causato il fallimento della società, con il mancato versamento delle imposte ed una esposizione debitoria nei confronti dell'Erario di poco meno di 700mila euro.

Questa mattina la discussione, poi la sentenza di condanna.