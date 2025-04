Imprenditore condannato per bancarotta, in appello scatta la prescrizione Benevento. La sentenza della Corte di appello, accusa riqualificata

Era stato condannato a 2 anni per bancarotta fraudolenta per distrazione, ma in appello, dopo la riqualificazione dell'accusa in quella di bancarotta preferenziale, è intervenuta la prescrizione.

E' stata dichiarata per Carmine Ferrara (avvocati Roberto Pulcino e Alessandro Moffa), 83 anni, di Benevento, coinvolto in una indagine come legale rappresentante della 'Auto Organizzazione Meccanica Italia Benevento A.O.M.I.B. S.r.l'. dal 2011 al 29 dicembre 2014.

Nel mirino degli inquirenti era finita la presunta distrazione della somma di 194mila euro che nel 2021 era costata la condanna all'imputato, con una sentenza impugnata. Ora la decisione della Corte di appello con la dichiarazione di prescrizione.