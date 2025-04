Estorsione alla madre: pena ridotta in appello, scarcerato un 38enne Benevento. 2) Cessione della sua auto sequestrata, assolta in appello una 54enne

Era stato condannato a 3 anni e 6 mesi per estorsione alla madre, una pena che in appello è stata ridotta a 2 anni e 6 mesi. E' la sentenza della Corte per un 38enne di Benevento che, difeso dall'avvocato Nazzareno Fiorenza, ha lasciato il carcere ed è ai domiciliari.

CESSIONE DELLA SUA AUTO SEQUESTRATA, ASSOLTA UNA 54ENNE

In primo grado era stata condannata a 2 mesi, con una sentenza riformata dalla Corte di appello, che l'ha assolta perchè manca la prova che il fatto costituisca reato. Quello di sottrazione di un bene sottoposto a sequestro, contestato ad una 54enne di Benevento, in concorso con un'altra persona, in relazione alla cessione ad una società di Avellino della sua auto, nel 2019 sequestrata in via amministrativa. L'imoutata è difesa dall'avvocato Luca Russo.