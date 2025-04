Accusato di aver calunniato un carabiniere, assolto: il fatto non sussiste Benevento. La sentenza per un 75enne

Era accusato di aver calunniato un carabiniere, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza al termine del processo a carico di Antonio Pinto, 75 anni, di Benevento, tirato in ballo per fatti risalenti al 2018. Quando l'imputato, difeso dall'avvocato Claudio Fusco, avrebbe incolpato falsamente un militare, suo condomino, attribuendogli alcuni comportamenti molesti nei suoi confronti. Come i pugni con i quali avrebbe colpito la porta della sua abitazione, e le affermazioni durante un'assemblea condominiale, relative alle frequentazioni del militare, assistito dall'avvocato Mario Villani. Circostanze non confermate dai testimoni ascoltati nel corso delle indagini. Da qui l'addebito di calunnia, dal quale il giudice Telaro ha assolto Pinto.